WP: Израиль и ХАМАС близки к заключению сделки по освобождению десятков заложников

По данным издания, о соглашении могут объявить в течение нескольких дней

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Израиль и палестинское радикальное движение ХАМАС близки к заключению договоренностей, которые позволят освободить большинство израильских женщин и детей, захваченных 7 октября боевиками. Об этом сообщил внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнейшес в авторской колонке со ссылкой на свои источники в израильском правительстве.

По их данным, если будут согласованы последние детали, о соглашении может быть объявлено в течение нескольких дней. "Общий контур сделки ясен", - пояснил собеседник обозревателя. Согласно предварительным договоренностям, израильские женщины и дети будут освобождаться группами одновременно с палестинскими женщинами и молодыми людьми, содержащимися в израильских тюрьмах.

Израиль требует освобождения всех 100 женщин и детей, похищенных с территории Израиля. Как отмечается в статье, скорее всего, боевики освободят 70 человек. По данным издания, в израильских тюрьмах находятся по меньшей мере 120 палестинских женщин и молодых людей, неизвестно, сколько из них будут освобождены.

По словам израильского чиновника, обмен заложниками и пленными будет сопровождаться временным прекращением огня, возможно, на пять дней. Это позволит израильтянам безопасно передвигаться по сектору Газа. Договоренности также позволят увеличить объем международной помощи мирному населению палестинского анклава и облегчит гуманитарный кризис, пояснил собеседник Игнейшеса.

Число заложников

Американские должностные лица надеются, что соглашение об освобождении заложников и временное прекращение огня смогут снизить градус международной напряженности вокруг обострившегося ближневосточного конфликта, добавила WP. При обмене израильские власти хотят получить подтверждение того, что их граждане, находящиеся в заложниках, будут освобождены. По этому вопросу в понедельник еще велись консультации при посредничестве Катара, а также Египта.

По данным израильских властей, всего в заложниках у ХАМАС находятся от 240 до 250 человек. Большинство из них - граждане Израиля, в том числе некоторые с двойным гражданством, являющиеся также гражданами США, Германии и других стран. Около 35 человек - иностранцы, не являющиеся гражданами Израиля, большинство из них - граждане Таиланда, работавшие в Израиле.