14 ноября, 01:44

Мадуро направил Генсеку ООН письмо по территориальному конфликту с Гайаной

Президент Венесуэлы предложил принять меры для урегулирования конфликта на основе Женевского соглашения от 1966 года

КАРАКАС, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил письмо Генеральному секретарю ООН по территориальному спору с Гайаной и предложил принять меры для урегулирования конфликта на основе Женевского соглашения от 1966 года.

"Я написал это письмо в субботу 11 ноября, работал над этим письмом целый день и это письмо уже получили в офисе Генерального секретаря (ООН) Антониу Гутерриша", - сообщил президент в понедельник в авторской программе "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Television.

"В письме я прямо сообщил о ошибках генерального секретариата, которые затрагивают суверенитет Венесуэлы", - подчеркнул президент и отметил, что обратился к Генеральному секретарю, чтобы он принял меры для прекращения эскалации Гайаны против Венесуэлы и эскалации ExxonMobil против Венесуэлы".

Мадуро указал, что Генеральный секретарь ООН "может помочь вернуться к Женевскому соглашению, к прямому диалогу лицом к лицу" с Гайаной. Президент сообщил, что завтра (во вторник) на важном мероприятии он "полностью обнародует необходимое, убедительное письмо Генеральному секретарю Организации Объединенных наций Антониу Гутерришу".

Многолетний конфликт между Венесуэлой и Гайаной о принадлежности территории площадью 159 500 кв. км, получившей название Гайана-Эссекибо, обострился в связи с открытием в 2015 году крупных нефтяных месторождений и предоставлением Гайаной концессии компании ExxonMobil на нефтедобычу на шельфе, границы которого не делимитированы.

В апреле Международный суд ООН признал приемлемым к рассмотрению иск Гайаны к Венесуэле о демаркации границы между двумя странами на основании решения третейского суда, состоявшегося в Париже в 1899 году, на котором под давлением Великобритании 90% спорной территории было передано ее колонии - Британской Гайане - по поддельным географическим картам. Венесуэла, которая считает Гайану-Эссекибо своей законной территорией, не признает юрисдикцию Международного суда ООН по территориальному конфликту и настаивает на демаркации границ путем прямых переговоров с Гайаной, что предусмотрено Женевским соглашением от 1966 года. 

Теги:
Мадуро, НиколасГайанаВенесуэлаГутерриш, Антониу
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