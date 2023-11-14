Bloomberg: США и КНР могут заявить о совместной борьбе с фентанилом 15 ноября

Как сообщило агентство, Китай будет работать над остановкой потока опиоида, а Соединенные Штаты снимут некоторые ограничения, в том числе восстановят доступ нескольких предприятий к американским технологиям

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. США и Китай могут объявить в среду на встрече президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина о соглашении в области борьбы с оборотом фентанила. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, Китай будет контролировать химические компании, чтобы остановить поток как фентанила, так и исходного материала, используемого для производства опасного опиоида. США в свою очередь снимут некоторые ограничения, в том числе восстановят доступ нескольких предприятий к американским технологиям.

Ранее агентство Kyodo со ссылкой на американского чиновника сообщило, что Байден и Си Цзиньпин планируют провести двусторонние переговоры 15 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния) на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

8 ноября американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что руководство США продолжает работать над организацией встречи лидеров США и КНР в Соединенных Штатах и надеется, что она пройдет в конструктивном ключе.

Портал Axios со ссылкой на отчет Центров по контролю и профилактике заболеваний сообщал, что уровень смертности в США от передозировки фентанилом вырос почти в четыре раза в период с 2016 по 2021 год. По данным центров, США столкнулись с масштабной опиоидной эпидемией, которая ежегодно уносит около 100 тыс. жизней американцев.