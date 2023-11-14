Спецпосланник КНР и глава МИД Турции выступили за прекращение огня в Газе

Чжай Цзюнь отметил, что участники конфликта должны "строго соблюдать международное гуманитарное право, сделать все возможное для защиты гражданского населения"

ПЕКИН, 14 ноября. /ТАСС/. Спецпосланник правительства КНР по Ближнему Востоку Чжай Цзюнь в ходе визита в Турцию обсудил с министром иностранных дел этой страны Хаканом Фиданом эскалацию палестино-израильского конфликта. Как сообщил МИД Китая, в ходе встречи обе стороны указали на необходимость скорейшего прекращения огня в секторе Газа.

"Международное сообщество должно принять оперативные меры в связи с кризисом в Газе", - приводит слова Чжай Цзюня сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Как уточнил спецпосланник, в первую очередь необходимо добиться немедленного прекращения огня, не допустить ухудшения ситуации и выхода ее из-под контроля. Он отметил, что участники конфликта должны "строго соблюдать международное гуманитарное право, сделать все возможное для защиты гражданского населения".

Чжай Цзюнь указал на важность дипломатических усилий, которые позволят урегулировать кризис политическим путем. Он напомнил, что нужно во что бы то ни стало предотвратить усиление гуманитарной катастрофы в Газе. "Турция - крупное ближневосточное и исламское государство, имеющее значительное влияние. Китай готов укреплять контакты и координацию с вашей страной, прилагать совместные усилия ради всеобъемлющего, справедливого и долгосрочного решения вопроса Палестины", - подытожил спецпосланник.