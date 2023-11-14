14 ноября, 02:31
Палестино-израильский конфликт

Генераторы больницы Аль-Амаль в секторе Газа остановили из-за нехватки топлива

Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что в распоряжении врачей остался только один действующий, "очень маленький генератор, который обеспечивает электроэнергией родильное отделение и дает аварийное освещение"

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщило об остановке основного электрогенератора в больнице Аль-Амаль на юге сектора Газа. Заявление организации было опубликовано на ее странице в социальной сети X (ранее "Твиттер").

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"Единственный генератор электроэнергии в принадлежащей PRCS больнице Аль-Амаль в Хан-Юнисе перестал работать. Это ставит под угрозу жизни 90 пациентов, проходящих лечение в больнице. Кроме того, в помещениях PRCS и в больнице остаются порядка 9 тыс. беженцев, получивших здесь убежище", - отмечается в заявлении организации.

Также в PRCS сообщили, что в настоящий момент в распоряжении врачей остался только один действующий, "очень маленький генератор, который обеспечивает электроэнергией родильное отделение и дает аварийное освещение". "Топливо для него закончится в течение следующих 24 часов", - подчеркивается в заявлении.

Как указали в PRCS, в больнице Аль-Амаль находятся штаб-квартира PRCS и отделение неотложной помощи, обслуживающее весь сектор Газа. "Отсутствие электричества привело к потере связи с операционными залами по всему сектору Газа, и обрыву связи на УКВ-частоте", - сообщили в Красном Полумесяце.

Ранее Минздрав Палестины сообщал о том, что больницы сектора Газа остро нуждаются в лекарствах, медицинском оборудовании и топливе для генераторов. А палестинская организация Красного Полумесяца отмечала, что по меньшей мере 22 больницы в секторе Газа (из 35 существующих) прекратили работу в результате ударов Израиля. 

Теги:
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