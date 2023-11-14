14 ноября, 02:34
Саммит АТЭС

В США считают, что отношения с Китаем выходят на правильный путь

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен выразила надежду на то, что Вашингтон и Пекин смогут воспользоваться работой на полях АТЭС в качестве фундамента, чтобы "укрепить взаимодействие, стабилизировать отношения и придать импульс прогрессу по ключевым вопросам"

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 14 ноября. /ТАСС/. США осознают, что урегулирование отношений с Китаем будет непростым, но надеются, что встречи на полях Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) позволили вывести взаимодействие стран на правильный путь. Об этом заявила в понедельник министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции по итогам совещания глав и представителей финансовых ведомств стран АТЭС в Сан-Франциско.

"Ответственное управление экономическими отношениями США и Китая также было моим ключевым приоритетом в Сан-Франциско. Как вы знаете, на прошлой неделе я встретилась здесь со своим китайским коллегой, вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном. На этой неделе я провела продуктивную встречу с новым главой Минфина КНР Лань Фоанем. <...> Впереди нас ждет непростая работа, но я уверена, что наше взаимодействие здесь направило нас в правильную сторону", - сказала она.

Йеллен выразила надежду на то, что Вашингтон и Пекин смогут воспользоваться работой на полях АТЭС в качестве фундамента, чтобы "укрепить взаимодействие, стабилизировать отношения и придать импульс прогрессу по ключевым вопросам". "Президент [США Джо] Байден и я убеждены, что мы сможем продвигать ценности, которые мы разделяем с нашими партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами, и в то же время поддерживать здоровые и стабильные экономические отношения с Китаем", - подытожила министр. 

Теги:
СШАКитайСаммит АТЭСЙеллен, Джанет
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