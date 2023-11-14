Херш заявил о неспособности США повлиять на Израиль

Это обусловлено тем, что в Белом доме "царит хаос", привел журналист слова своего источника

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. США не могут повлиять на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, так как в Вашингтоне образовался "вакуум власти" и царит хаос. Об этом сообщил в своем блоге в Substack американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен, казалось, находился в состоянии постоянного недоумения, поскольку Нетаньяху продолжает делать в Газе все, что пожелает", - написал Херш. По словам чиновника, с которым говорил журналист, в Вашингтоне сейчас "существует вакуум власти, никто не правит балом". "В Белом доме царит хаос. Они говорят одно и то же снова и снова. Они делают то, что, по их мнению, приведет к переизбранию президента [Байдена] <...>. Это страшно и позорно", - приводит слова чиновника Херш.

Ранее журналист заявил, что израильские власти, в том числе Нетаньяху, отказали Вашингтону в приостановке боевых действий в секторе Газа в каком-либо виде, в том числе и в формате гуманитарной паузы.