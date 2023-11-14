Йеллен считает маловероятным достижение договоренностей по IPEF на саммите АТЭС

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 14 ноября. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен считает маловероятным достижение итоговых договоренностей по Индо-Тихоокеанской экономической инициативе (IPEF) на саммите АТЭС. Об этом она заявила на пресс-конференции по итогам совещания глав и представителей финансовых ведомств стран АТЭС в Сан-Франциско.

Ее спросили, ожидается ли до конца недели заключение договоренностей или для этого потребуется несколько больше времени.

"Я считаю, что довольно значительный прогресс был достигнут по трем из четырех направлений по линии IPEF, что же касается торговой стороны, то на протяжении какого-то времени велись переговоры на эту тему. Был достигнут существенный прогресс, но работа не завершена. Потребуются дальнейшие действия", - сказала она.

Весной 2022 года американский лидер Джо Байден объявил о запуске Индо-Тихоокеанской экономической инициативы. Ее участницами являются 14 экономик, помимо США среди них в том числе Австралия, Вьетнам, Индия, Южная Корея, Япония. Китая в их числе нет. Как отмечали эксперты, Вашингтон надеется убедить страны региона в том, что IPEF может быть альтернативой активному развитию экономических связей с Пекином.

Участники встречи глав и представителей финансовых ведомств стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), состоявшейся в Сан-Франциско в понедельник, отметили, что обострение ближневосточного конфликта создает риски для мировой экономики. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции по итогам данного совещания.

"Мы говорили о риске с точки зрения перспектив мировой экономики. И, как я полагаю, было широко выражено твердое мнение, что для всех нас важно стремиться сделать все возможное, чтобы сдержать конфликт между Израилем и ХАМАС, чтобы он не стал более широким региональным конфликтом, что это может представлять угрозу для мировых перспектив, все мы были бы обеспокоены этим", - сказала она.