Глава МИД Японии выступила за активное участие женщин в жизни общества

Ёко Камикава отметила, что "вовлечение женщин в процессы в технологической сфере может привести к достижению более творческих решений"

ТОКИО, 14 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава в ходе публичного выступления в Сан-Франциско выступила за активное вовлечение женщин в социальную жизнь.

"Мы знаем, что чем стабильнее экономика, тем меньше вероятность насилия и конфликтов, а общества, достигшие гендерного равенства и активного участия женщин, демонстрируют более высокие темпы экономического роста", - передает слова министра телеканал NHK. Камикава также отметила, что "вовлечение женщин в процессы в технологической сфере может привести к достижению более творческих решений".

13 сентября премьер-министр Японии Фумио Кисида провел перестановки в правительстве, увеличив впервые в истории страны число женщин среди министров до пяти. Камикава возглавила МИД в рамках этих перестановок.