14 ноября, 02:36

В Японии заявили, что позиция по южной части Курил остается неизменной

Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно подчеркнул, что последовательная позиция страны заключается в том, "что предметом переговоров о мирном договоре является вопрос принадлежности четырех островов"

ТОКИО, 14 ноября. /ТАСС/. Позиция Японии по южной части Курильских островов, которые в Токио считают своими "исконными территориями", остается неизменной. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Северные территории (так в Японии называют южную часть Курильских островов - прим. ТАСС) - исконные территории нашей страны, на которые распространяется суверенитет нашей страны. В этой позиции правительства нет изменений", - сказал он, подчеркнув, что "последовательная позиция Японии заключается в том, что предметом переговоров о мирном договоре является вопрос принадлежности четырех островов". Под четырьмя островами подразумеваются Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

"Что касается проблемы северных территорий, то, исходя из политики решения территориального вопроса и заключения мирного договора, мы упорно продвигали переговоры, исходя из различных заключенных ранее соглашений и документов между Японией и Россией, включая договоренности, [достигнутые] на встрече на высшем уровне в Сингапуре", - сказал он, добавив, что в связи с ситуацией вокруг Украины "не может сказать что-то конкретное в отношении переговоров о мирном договоре".

В ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре президент РФ Владимир Путин и занимавший тогда пост премьера покойный Синдзо Абэ условились активизировать диалог о мирном договоре на основе советско-японской совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она позволила положить конец состоянию войны между двумя странами и восстановить дипломатические и консульские отношения. В декларации СССР выразил готовность передать Японии Шикотан и некоторые прилегающие мелкие необитаемые острова Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио произойдет после заключения мирного договора.

Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

После начала специальной военной операции РФ на Украине Япония ввела несколько пакетов антироссийских санкций. В связи с этим МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио по мирному договору. 

Теги:
Япония
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация