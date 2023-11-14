В Японии заявили, что позиция по южной части Курил остается неизменной

Генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно подчеркнул, что последовательная позиция страны заключается в том, "что предметом переговоров о мирном договоре является вопрос принадлежности четырех островов"

ТОКИО, 14 ноября. /ТАСС/. Позиция Японии по южной части Курильских островов, которые в Токио считают своими "исконными территориями", остается неизменной. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Северные территории (так в Японии называют южную часть Курильских островов - прим. ТАСС) - исконные территории нашей страны, на которые распространяется суверенитет нашей страны. В этой позиции правительства нет изменений", - сказал он, подчеркнув, что "последовательная позиция Японии заключается в том, что предметом переговоров о мирном договоре является вопрос принадлежности четырех островов". Под четырьмя островами подразумеваются Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

"Что касается проблемы северных территорий, то, исходя из политики решения территориального вопроса и заключения мирного договора, мы упорно продвигали переговоры, исходя из различных заключенных ранее соглашений и документов между Японией и Россией, включая договоренности, [достигнутые] на встрече на высшем уровне в Сингапуре", - сказал он, добавив, что в связи с ситуацией вокруг Украины "не может сказать что-то конкретное в отношении переговоров о мирном договоре".

В ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре президент РФ Владимир Путин и занимавший тогда пост премьера покойный Синдзо Абэ условились активизировать диалог о мирном договоре на основе советско-японской совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она позволила положить конец состоянию войны между двумя странами и восстановить дипломатические и консульские отношения. В декларации СССР выразил готовность передать Японии Шикотан и некоторые прилегающие мелкие необитаемые острова Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио произойдет после заключения мирного договора.

Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

После начала специальной военной операции РФ на Украине Япония ввела несколько пакетов антироссийских санкций. В связи с этим МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио по мирному договору.