Херш сравнил Газу с Гамбургом 1943 года после бомбардировок союзников

Анклав выглядит разрушенным из-за стремления армии Израиля уничтожить здания, под которыми находятся туннели, отметил журналист

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. Действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа привели к тому, что анклав выглядит как Гамбург в 1943 году после бомбардировки союзниками. Об этом сообщил в своем блоге в Substack американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.

"Они разрушают сооружения, которые ранее подвергались бомбардировкам, чтобы гарантировать, что туннели внизу больше не будут пригодны для использования <...>, и город Газа теперь выглядит как Гамбург 1943 года", - заявил один из источников Херша.

"Первоначальный план Израиля состоял в том, чтобы пустить в туннели слезоточивый газ или взорвать их <...>, это может спасти жизни израильским солдатам, если и когда они будут штурмовать системы туннелей", - добавил Херш.

Ранее журналист заявил, что Израиль намерен превратить город Газа в Хиросиму с той разницей, что при этом не будет применяться ядерное оружие. Он пояснил, что израильские силы могут задействовать при проведении наземной операции американские управляемые бомбы, которые могут проникать перед взрывом на глубину 30-50 м, что позволит уничтожать находящиеся под землей мощности по производству вооружений радикального движения ХАМАС.