В результате авиаудара ВВС Израиля на Западном берегу погибли пять человек

Еще девять получили ранения

ДУБАЙ, 14 ноября. /ТАСС/. Пять человек погибли, еще девять получили ранения в результате авиаудара израильских ВВС по лагерю беженцев в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил телеканал AL Mayadeen.

По его данным, в результате бомбардировки израильскими ВС лагеря беженцев в Тулькарме не менее пяти человек погибли и еще девять были ранены. Также телеканал сообщает, что во время штурма лагеря "оккупационными [израильскими] силами были повреждены три военные машины [ВС Израиля] и подорван один военный бульдозер".

Израильские военные уже проводили антитеррористическую операцию в лагере беженцев Тулькарм 7 ноября. Тогда ЦАХАЛ сообщила о том, что в ходе операции "были разрушены объекты террористической инфраструктуры, а инженерные войска обнаружили ряд фугасов и готовых к использованию взрывных устройств, предназначенных для проведения атак на военных". Также сообщалось об обнаружении оборудования для производства оружия и аресте 28 разыскиваемых лиц, в том числе 11 активистов террористической организации ХАМАС.