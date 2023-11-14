Премьер Японии 15-19 ноября посетит США для участия в саммите АТЭС

Фумио Кисида планирует в ходе визита обсудить "продвижение свободной и открытой торговли и инвестиций"

ТОКИО, 14 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида с 15 по 19 ноября посетит США для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Премьер-министр Кисида с 15 по 19 [ноября] посетит США для участия в саммите АТЭС", - сказал он, отметив, что премьер намерен "провести дискуссии о продвижении свободной и открытой торговли и инвестиций, а также относительно укрепления цепочек поставок, цифровых технологий, мерах по противодействию изменению климата".

Генсек добавил, что Кисида намерен озвучить японскую позицию по ситуации на Украине, а 16 ноября планирует принять участие в саммите Индо-Тихоокеанской экономической инициативы (IPEF).

Касательно встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, о возможности которой ранее сообщали СМИ, пока ничего не решено, добавил Мацуно. По данным телеканала NHK, перспективы такой встречи обсуждали в Пекине секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба и министр иностранных дел Китая Ван И.