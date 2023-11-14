14 ноября, 03:16

Yonhap: власти Южной Кореи думали над возобновлением разведки на границе с КНДР

СЕУЛ, 14 ноября./ТАСС/. Правительство Республики Корея рассматривало предложение о частичном приостановлении действия межкорейского соглашения о снижении напряженности в военной сфере от 19 сентября 2018 года. В частности, обсуждается возобновление разведывательной деятельности в пограничной буферной зоне в случае очередного запуска спутника КНДР, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве.

"Правительство рассматривало приостановление [действия] некоторых положений межкорейского соглашения в военной сфере в качестве меры предостережения Северной Корее не совершать провокаций", - сказал собеседник агентства. "В частности, правительство обсуждает предложение о возобновлении разведки в районе Желтого и Японского морей в случае запуска разведывательного спутника", - добавил источник.

Соглашение между КНДР и Республикой Корея предусматривает создание бесполетных зон и районов, где запрещены артиллерийские стрельбы и учения ВМС. Министр обороны Республики Корея Син Вон Сик неоднократно публично заявлял, что намерен добиваться приостановки действия договора с КНДР. Среди прочего он говорил, что бесполетные зоны значительно ограничивают разведывательные возможности Сеула на границе.

Документ был подписан при предыдущем южнокорейском президенте Мун Чжэ Ине, который выступал за дипломатический диалог с Пхеньяном. В январе 2023 года нынешний лидер Юн Сок Ёль сказал, что властям следует рассмотреть возможность приостановить действие договора в случае крупной провокации со стороны КНДР. 

© Информационное агентство ТАСС
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