14 ноября, 03:16

СМИ: США должны продемонстрировать ответственное поведение в отношении КНР

ПЕКИН, 14 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны продемонстрировать ответственное поведение, чтобы использовать возможность для достижения "оттепели" в отношениях с Китаем. Об этом пишет агентство Синьхуа в комментарии, посвященном предстоящим переговорам между лидерами двух стран в ходе саммита АТЭС в Калифорнии.

"С визитом Си Цзиньпина в Сан-Франциско Китай в очередной раз протягивает руку дружбы и сотрудничества по всему Тихоокеанскому региону. Есть надежда, что Соединенные Штаты продемонстрируют ответственность и поведение, подобающие крупной державе, объединив усилия с Китаем и вернув двусторонние отношения в нужное русло", - указывает китайское агентство.

Вслед за "вдохновляющим взаимопониманием", которого достигли председатель КНР Си Цзиньпин и президент КНР Джо Байден во время встречи на Бали в рамках саммита "Группы двадцати", продолжает Синьхуа, "последовали репрессии США в отношении китайских технологий, игнорирование красной линии Китая в вопросе о Тайване и шумиха вокруг инцидента с беспилотным аэростатом", вызвавшие беспрецедентный спад в отношениях между двумя странами".

Установление здоровой, стабильной и устойчивой траектории развития двусторонних отношений, подчеркивается в комментарии, "является одной из движущих сил поездки китайского лидера в Сан-Франциско". "Китаю и Соединенным Штатам, чтобы избежать столкновения, необходимы коммуникация и сотрудничество", - говорится в материале.

"Соединенные Штаты обязаны устранить способные нанести ущерб двусторонним отношениям факторы, продемонстрировать подлинную приверженность участию в конструктивном диалоге с Китаем и заложить основу для успешного проведения саммита, создав позитивную обстановку и атмосферу содействия", - призывает комментарий Синьхуа.

"Руководству США необходимо более рационально и трезво оценивать китайско-американские связи. <...> развитие Китая неизбежно, и любая попытка Соединенных Штатов задушить или изолировать Китай, чтобы воспрепятствовать его прогрессу, является пустой тратой времени", резюмирует агентство. 

© Информационное агентство ТАСС
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