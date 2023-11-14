В учениях "Мир и дружба" на юге КНР участвуют свыше 3 тыс. военнослужащих

Министерство обороны КНР сообщает, что это рекордное количество

ПЕКИН, 14 ноября. /ТАСС/. Свыше 3 тыс. военнослужащих участвуют в международных учениях "Мир и дружба", которые проходят в городе Чжаньцзян провинции Гуандун на юге Китая. Как сообщило Министерство обороны КНР, это рекордное количество.

На странице ведомства в социальной сети WeChat уточняется, что помимо китайских солдат и офицеров в масштабном мероприятии принимают участие представители вооруженных сил Малайзии и стран Индокитайского полуострова - Вьетнама, Лаоса, Камбоджи и Таиланда. Учения продлятся до 22 ноября.

Китайская сторона, как отмечается, в основном представлена военнослужащими Южной зоны боевого командования. Остальные участники направили в КНР отдельные подразделения сухопутных войск и корабли. В период проведения маневров запланированы спортивные состязания и культурные мероприятия.

Цель учений - отработка навыков по противодействию терроризму и поддержанию безопасности на море. Маневры подобного рода, как отмечается, в Китае проводятся впервые.