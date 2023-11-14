В Колумбии отказались покупать оружие у стран, не поддержавших перемирие в Газе

Президент республики Густаво Петро считает, что демократические страны должны бороться за соблюдение гуманитарного права

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 ноября. /ТАСС/. Колумбия не будет покупать оружие у стран, которые не поддержали резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о необходимости прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщил в понедельник президент страны Густаво Петро.

"Колумбия не будет покупать оружие у стран-производителей, которые проголосовали против или воздержались во время рассмотрения в ООН предложения, требующего прекращения огня в Газе", - написал он в соцести X (ранее Twitter).

По мнению Петро, "демократические и прогрессистские страны должны бороться за соблюдение гуманитарного права, чтобы не допустить распространение варварства по всему миру".

В конце октября ГА ООН в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа приняла резолюцию с призывом о немедленном гуманитарном перемирии, разработанную группой арабских стран. За документ проголосовали 120 стран, включая Россию, Катар, Китай, Турцию, ОАЭ и несколько европейских государств, в том числе Испанию, Норвегию, Словению, Португалию. 14 стран выступили против, среди них Австрия, Венгрия, Израиль, США, Хорватия, Чехия. Не участвовать в голосовании решили 45 государств, в их числе Канада, Германия, Грузия, Греция, Финляндия, Индия, Италия, Япония, Нидерланды, Польша, Сербия, Украина.