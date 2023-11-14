В США заявили, что военное сотрудничество России и КНДР подрывает международный порядок

Глава Минобороны Соединенных Штатов Ллойд Остин утверждал, что Пхеньян направляет Москве вооружения для применения их в ходе специальной военной операции

СЕУЛ, 14 ноября. /ТАСС/. Сотрудничество России и КНДР в военной сфере якобы подрывает основанный на правилах международный порядок. Такое мнение высказал глава Минобороны США Ллойд Остин, выступавший на открытой части встречи в Сеуле с министрами обороны Командования ООН, которое следит за выполнением условий перемирия, завершившего Корейскую войну.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что КНР и Россия помогают КНДР наращивать свой [военный] потенциал <...>. Мы также обеспокоены недавним ростом уровня военного сотрудничества России и КНДР", - сказал министр. Он в очередной раз утверждал, что Пхеньян направляет Москве вооружения для применения их в ходе СВО на Украине. "И Россия оказывает все большую поддержку КНДР в ее широкомасштабной противоправной деятельности. Вся эта деятельность угрожает не только Республике Корея. Она также подрывает основанный на правилах международный порядок, который обеспечивал процветание и мир на протяжении последних 70 лет [с момента перемирия]", - утверждал Остин.

КНДР, полагает американский министр, "продолжает развивать свой потенциал в ракетной и ядерной сферах, киберпространстве". "Это угрожает не только Республике Корея и США, но и нашим союзникам и партнерам во всем регионе", - утверждал шеф Пентагона.

По его версии, Командование ООН "в настоящее время играет важнейшую роль в содействии диалогу с Корейской Народно-Демократической Республикой, включая помощь в репатриации останков военнослужащих погибших во время Корейской войны". Ранее Институт разоружения и мира МИД КНДР заявил, что деятельность Командования ООН ведет к созданию практических условий для провокации второй корейской войны, в связи с чем оно должно быть распущено.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь. 26 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев сообщения о якобы поставках оружия в РФ из КНДР. По его словам, "много таких сообщений, они все, как правило, беспочвенны, там нет никакой конкретики".