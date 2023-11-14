14 ноября, 04:04
Палестино-израильский конфликт

Колумбия внесет предложение о признании Палестины полноправным членом ООН

Эта страна сейчас имеет статус государства-наблюдателя

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 ноября. /ТАСС/. Колумбия внесет предложение о присвоении Палестине статуса полноправного члена ООН. Об этом заявил в понедельник президент страны Густаво Петро.

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"Колумбия представит в ООН предложение о признании Палестины полноправным государством-членом", - написал он в соцести X (ранее Twitter). Сейчас Палестина имеет статус государства-наблюдателя, не являющегося членом ООН.

Петро также назвал "развязанной [премьер-министром Израиля Биньямином] Нетаньяху бойней" удары Израиля по больнице "Аш-Шифа".

12 ноября пресс-служба правительства сектора Газа сообщила, что армия Израиля, в частности, разрушила часть отделения интенсивной терапии больницы "Аш-Шифа", нанесла удар по последнему этажу хирургического корпуса, кардиологическому и родильному отделениям, а также обстреляла одну из кислородных линий медучреждения. В результате погибли двое недоношенных детей и еще шесть человек. Как позже заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, больница "Аш-Шифа" остается без электричества и воды уже три дня, в ней не работает стационарное отделение и число летальных исходов среди пациентов значительно возросло.

Ранее армия Израиля выступила с утверждением, что основной командный штаб палестинского движения ХАМАС расположен на территории "Аш-Шифа", где есть несколько подземных комплексов и туннель. 

Теги:
ПалестинаКолумбияПалестино-израильский конфликтИзраильПетро, Густаво
© Информационное агентство ТАСС
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