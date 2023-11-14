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Саммит АТЭС

Юн Сок Ёль на саммите АТЭС хочет обсудить международный ответ на сотрудничество РФ и КНДР

Президент Республики Корея считате, что партнерство этих двух стран "подрывает универсальный международный порядок, основанный на правилах"

СЕУЛ, 14 ноября./ТАСС/. Президент Республики Корея Юн Сок Ёль на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско на этой неделе намеревается обсудить "международный ответ" на взаимодействие России и КНДР. Об этом он заявил в интервью Associated Press.

По словам Юн Сок Ёля на саммите он хочет поднять вопрос "долгосрочных последствий" взаимодействия Москвы и Пхеньяна и "международный ответ" на него. По словам южнокорейского лидера, "сотрудничество этих двух стран <...> подрывает универсальный международный порядок, основанный на правилах".

Президент заявил, что Республика Корея и США не оставят без ответа "провокации" КНДР. "Эффективный способ не дать Северной Корее совершить ошибку в расчетах - демонстрировать Пхеньяну потенциал сдерживания и решимость на основе обороноспособности Республики Корея и США", - указал Юн Сок Ёль. Как поясняет агентство, "существуют опасения", что КНДР якобы может пойти на агрессивные действия по отношению к Южной Корее, воспользовавшись отвлечением внимания мировой общественности на Украину и Ближний Восток.

Президент отметил, что после его инаугурации в мае 2022 года Пхеньян осуществил запуск 87 баллистических ракет. "Если Северная Корея успешно запустит военный разведывательный спутник, это будет значить, что потенциал северокорейских межконтинентальных баллистических ракет вышел на новый уровень", - указал Юн Сок Ёль. Он пояснил, что запуск спутника, по мнению Сеула, связан с развитием средств доставки ядерного оружия.

Помимо этого, южнокорейские власти отмечают, что резолюции Совета Безопасности ООН запрещают запуск спутника, поскольку при этом испытываются технологии ракет большой дальности. В Сеуле считают, что Москва якобы может оказывать содействие Пхеньяну при подготовке к очередному запуску спутника.

11 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии отметила, что обвинения западных стран в "незаконном" военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь. 

Теги:
СШАКНДРРоссияСаммит АТЭСРеспублика КореяЮн Сок Ёль
© Информационное агентство ТАСС
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