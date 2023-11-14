СМИ: встреча Си Цзиньпина с Байденом должна принести миру стабильность

Как отмечает газета Global Times, лидерам двух стран необходимо решить несколько "неотложных проблем двустороннего и глобального характера"

ПЕКИН, 14 ноября. /ТАСС/. Предстоящая встреча председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско должна оказать стабилизирующее воздействие на мировую экономику. Такую точку зрения приводит газета Global Times.

"Встреча Си Цзиньпина и Байдена призвана придать стабильность мировой экономике, которая переживает трудные времена", - подчеркивается в заголовке статьи, опубликованной изданием в преддверии китайско-американского саммита.

Авторы уточняют, что лидерам двух стран "предстоит решить комплекс сложных и неотложных проблем двустороннего и глобального характера". В повестке, как отмечается, будет фигурировать широкий перечень вопросов, "начиная от нестабильных двусторонних отношений и заканчивая нарастающими глобальными вызовами". "Однако пристальное внимание всего мира будет привлекать одна тема: как две крупнейшие экономики мира планируют стабилизировать экономические связи и помочь вывести мировую экономику из нынешнего затруднительного положения", - говорится в редакционном материале.

Как полагает сотрудник Академии международной торговли и экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР Мэй Синьюй, если после этой встречи Соединенные Штаты собираются продолжить злоупотреблять односторонними санкциями и протекционизмом, они "навредят сами себе". "В Азиатско-Тихоокеанском регионе как Китай, так и США должны играть свою роль и использовать собственные преимущества для развития свободной торговли, - пояснил он. - Постоянные рестрикции в отношении других, возведение барьеров и сколачивание небольших групп, преследующих узкие интересы, могут причинить только вред".

По мнению его коллеги из Чунъянского института финансовых исследований при Китайском народном университете (Пекин), научного сотрудника Лю Ин, на предстоящей встрече КНР "скорее всего, вновь твердо выступит в поддержку открытости, толерантности и взаимовыгодного сотрудничества". "Китай активно продвигает взаимодействие в регионе благодаря таким соглашениям, как Всесторонне региональное экономическое партнерство", - напомнила она.

Лидеры США и КНР намерены встретиться 15 ноября в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. По данным американской стороны, стороны планируют обсудить развитие отношений, межармейские контакты и конфликт на Украине. Соединенные Штаты намерены подтвердить приверженность принципу "одного Китая" и сохранению статус-кво в Тайваньском проливе, а также "донести до китайской стороны, что любые действия или вмешательство в выборы [главы администрации Тайваня] вызовут серьезную озабоченность" в Вашингтоне.