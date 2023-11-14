14 ноября, 04:43
Палестино-израильский конфликт

Эрдоган поговорит с лидерами 45 стран, которые воздержались при голосовании в ООН по Газе

По данным газеты газета Yeni Safak, турецкий президент намерен сделать упор на африканские государства

СТАМБУЛ, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время проведет телефонные переговоры с лидерами 45 стран, которые воздержались при голосовании на Генассамблее ООН по резолюции о прекращении огня на Ближнем Востоке. Он также намерен переговорить с коллегами из стран, которые в свое время заняли сторону Украины в конфликте с Россией, но в вопросе урегулирования кризиса в Газе придерживаются нейтралитета, сообщила проправительственная газета Yeni Safak.

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По возвращении с внеочередного саммита Организации исламского сотрудничества, который состоялся 11 ноября в Саудовской Аравии, Эрдоган сообщил журналистам своего пула, что намерен активизировать телефонные переговоры с зарубежными коллегами по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной. Турецкий лидер отметил, что резолюцию по Газе в ООН поддержали представители 121 страны, что продемонстрировало, что Израиль и поддерживающие его страны остались в меньшинстве.

В рамках предстоящей телефонной дипломатии Эрдоган намерен сделать упор на африканские страны, пишет газета. Кроме того, он планирует поговорить с лидерами Албании, Австралии, Болгарии, Финляндии, Эстонии, Украины. Он напомнит, что "Турция своей инициативой о создании зернового коридора спасла многие страны от продовольственного кризиса и попросит государства, поддержавшие Украину в войне с Россией, не хранить теперь молчание по Палестине", - пишет автор публикации в газете со ссылкой на источники.

Турция поддержала принятие 27 октября ГА ООН резолюции по палестино-израильскому урегулированию, заявив, что ждет от Израиля ее выполнения, в частности прекращения огня, открытия гуманитарного коридора и бесперебойного доступа жителей Газы к основным продуктам питания и услугам. В Анкаре заявили о готовности выступить гарантом в вопросе урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной и предложили провести международную мирную конференцию. 

Теги:
ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраильЭрдоган, Реджеп Тайип
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