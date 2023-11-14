14 ноября, 04:50

В НАТО заявили, что офис альянса в Японии в случае создания будет небольшим

Помощник генерального секретаря организации Дэвид ван Вил отметил, что это будет представительство, в которое войдут несколько человек

ТОКИО, 14 ноября. /ТАСС/. Постоянное представительство НАТО в Токио в случае его создания будет небольшим, в составе нескольких человек, оно будет выполнять функции посольства, а не военной структуры. Такой разъяснение в интервью газете Asahi сделал находящийся сейчас в Японии с визитом помощник генерального секретаря Североатлантического альянса Дэвид ван Вил.

"Разговоры о создании представительства НАТО в Токио не прекратились, однако я не знаю, когда будет достигнута такая договоренность, - сказал он. - Без согласия всех членов альянса, включая Францию, учредить такой офис невозможно".

"Наверное, это будет очень маленькое представительство, - отметил помощник генсека, - НАТО уже имеет их в Кувейте, Грузии, Украине, намечено открытие в Иордании. Представительство такого рода имеет характер посольства НАТО. В случае его создания в Японии, оно будет состоять из нескольких человек. Это будет не военное представительство, а пункт связи".

Помощник генсека отметил при этом, что Япония и НАТО разделяют общие подходы и стоят перед общими задачами. "В этом году, - напомнил он, - мы подписали План партнерства, там намечены конкретные сферы углубления сотрудничества, включая меры против кибертерроризма, проблемы изменения климата и т. д. Мы можем многое сделать в областях технологического прогресса, обеспечения экономической безопасности".

Идею пока заблокировала Франция

Вопрос об открытии в Токио постоянного представительства стал активно обсуждаться в НАТО с начала нынешнего года. Его предполагалось сделать центром активности альянса в Азии. Ожидалось, что соответствующее решение будет принято на саммите НАТО в Вильнюсе в июле, однако согласия на этот счет добиться не удалось. По данным газеты Nikkei, важнейшую роль при этом сыграла позиция Франции: она предпочла не провоцировать Китай, который резко выступал против открытия офиса НАТО в Японии.

В то же время Франция и другие страны альянса поддерживают активное участие в делах Азиатско-Тихоокеанского региона и развитие контактов с Австралией, Южной Кореей и Японией. Токио, в частности, в последние годы заметно расширяет сотрудничество с НАТО, премьер-министр Японии Фумио Кисида уже дважды принимал участие в саммитах альянса. При штаб-квартире НАТО в Брюсселе действует постоянное представительство Японии. 

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