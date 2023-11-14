В Сеуле пригрозили КНДР и ее союзникам возмездием в случае вторжения в Южную Корею

Министр обороны Республики Корея Син Вон Сик отметил, что при таком развитии событий эти государства ждет "неизбежно суровое наказание со стороны международного сообщества во главе с Командованием ООН"

СЕУЛ, 14 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Республики Корея Син Вон Сик пригрозил возмездием помогавшим в Корейской войне государствам в случае, если они решат поддержать Пхеньян в "новом вторжении" в Южную Корею. Об этом он заявил на встрече Республики Корея и стран - членов командования ООН в Сеуле.

"Если страны, которые помогли Северной Корее во время Корейской войны, снова выступят в ее поддержку, их будет ждать такое же возмездие, какое настигнет Северную Корею", - сказал Син Вон Сик. Во время Корейской войны содействие Пхеньяну оказывали СССР и КНР.

"Как министр обороны Республики Корея я серьезно предупреждаю Северную Корею. Если Север еще раз незаконно вторгнется на Юг, неизбежно суровое наказание со стороны международного сообщества во главе с Командованием ООН", - добавил Син Вон Сик.

В Сеуле 14 ноября открылась первая встреча Республики Корея и 17 государств - членов Командования ООН. "Эта встреча послужит мощным сигналом странам и группам, которые пытаются отрицать международный порядок, основанный на правилах, и стремятся изменить статус-кво силой", - добавил Син Вон Сик. Помимо него, участвует министр обороны США Ллойд Остин, министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой, замминистра обороны Филиппин, глава Вооруженных сил Таиланда, а также послы соответствующих государств.

В Командование ООН входят: Австралия, Бельгия, Великобритания, Греция, Дания, Италия, Канада, Колумбия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, США, Таиланд, Турция, Филиппины, Франция, ЮАР. Во время Корейской войны Дания, Италия и Норвегия направили медиков, остальные отправили войска. Командование было создано в 1950 году для оказания помощи Республике Корея в войне, после ее завершения оно стало заниматься надзором за соблюдением условий перемирия.