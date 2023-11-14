14 ноября, 04:59

Дипломат заявил о рисках при нарушении США принципа "одного Китая" по Тайваню

Подобные действия со стороны Вашингтона могут привести к войне, считает экс-посол КНР в Соединенных Штатах Цуй Тянькай

ГОНКОНГ, 14 ноября. /ТАСС/. Риск начала военных действий сильно возрастет, если США нарушат принцип "одного Китая" по вопросу Тайваня. С таким утверждением выступил бывший посол КНР в США (2013-2021) Цуй Тянькай.

"Ключ в принципе "одного Китая". До тех пор, пока этот принцип существует, пока никто не пытается бросить вызов этому принципу "одного Китая", нет необходимости применять силу. И на этом основании, в рамках принципа "одного Китая" можно вести переговоры обо всех других вопросах", - сказал он на форуме Family Business Summit в Гонконге, который проходил в закрытом режиме.

"Однако, если кто-то подрывает принцип одного Китая или бросает ему вызов, тогда риск войны сильно возрастет", - приводит его слова газета South China Morning Post. "Надеюсь, что со стороны США американские политики будут обладать достаточной мудростью и даже здравым смыслом не выступать так легко за войну", - добавил он.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. 

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