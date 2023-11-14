14 ноября, 05:09

Блинкен и Кэмерон подчеркнули важность особых отношений между США и Британией

Официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер отметил, что стороны также обсудили палестино-израильский конфликт, отношения с Китаем и оказание помощи Украине

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в первом телефонном разговоре заявили о важности двусторонних отношений для укрепления международной и региональной безопасности.

"Госсекретарь Блинкен и лорд Кэмерон подчеркнули преемственность в особых отношениях США и Великобритании, их важность для региональной и глобальной безопасности", - заявил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Согласно сообщению, стороны также обсудили палестино-израильский конфликт, отношения с Китаем и оказание помощи Украине. 

Теги:
Кэмерон, ДэвидСШАВеликобританияБлинкен, Энтони
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