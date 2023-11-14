14 ноября, 05:06

Эксперт предположил, что Китай не уступит США по Тайваню

Бывший посол КНР в Соединенных Штатах Цуй Тянькай отметил, что это для Пекина "вопрос жизни и смерти"

ГОНКОНГ, 14 ноября. /ТАСС/. Тайвань является для Китая "вопросом жизни и смерти", поэтому Пекин не пойдет на уступки перед США по этой проблеме. С таким утверждением выступил бывший посол КНР в США (2013-2021 годы) Цуй Тянькай.

"Тайвань - это вопрос национального суверенитета, территориальной целостности и национального единства. По этой причине это в какой-то мере вопрос жизни и смерти для Китая. Поэтому уступок здесь быть не может", - сказал он на форуме Family Business Summit в Гонконге, который проходил в закрытом режиме.

Как указал Цуй Тянькай, слова которого приводит газета South China Morning Post, предстоящая встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена станет прекрасной возможностью для лидеров двух стран достичь договоренности об избежании конфронтации и просчетов между двумя державами. "Встречи между двумя лидерами всегда важны, так как это высший уровень. Это дает стратегическое направление для того, чтобы отношения двигались вперед", - добавил Цуй Тянькай.

"Если это будет сделано, то мы сможем пойти вперед по многим отдельным проблемам, в том числе, возможно, по контактам между вооруженными силами", - подчеркнул бывший посол, добавив, что лидеры двух стран также могут затронуть такие сферы, как регулирование применения искусственного интеллекта и глобальные изменения климата.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

15-17 ноября в Сан-Франциско состоится саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Как ожидается, на его полях пройдет встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что лидеры намерены обсудить различные темы, в том числе ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, а также восстановление каналов связи в военной сфере между Вашингтоном и Пекином. 

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