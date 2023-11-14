14 ноября, 05:10
Палестино-израильский конфликт

СМИ: ЦАХАЛ сообщил, что число погибших в Газе израильских солдат достигло 46

Газета The Times of Israel пишет, что в ходе продолжающейся операции израильской армии против группировки ХАМАС в боях на севере сектора Газа убиты еще два солдата - 21-летний сержант и 27-летний рядовой

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля сообщила, что число погибших в ходе наземной операции в секторе Газа израильских солдат достигло 46. Об этом информирует газета The Times of Israel.

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Как отмечает издание, в ходе продолжающейся операции израильской армии против радикальной палестинской группировки ХАМАС в боях на севере сектора Газа были убиты еще два солдата - 21-летний сержант и 27-летний рядовой, в результате чего число погибших военнослужащих с момента начала сухопутного наступления ЦАХАЛ достигло 46. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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