Помощник генсека НАТО заявил, что графика вступления Украины в альянс не существует

Дэвид ван Вил отметил, что Киеву необходимо выполнить несколько условий

ТОКИО, 14 ноября. /ТАСС/. Украине обещано вступление в НАТО, однако конкретного графика этого процесса сейчас не существует. В интервью газете Asahi об этом заявил находящийся сейчас в Японии с визитом помощник генерального секретаря Североатлантического альянса Дэвид ван Вил.

Он отметил, что Киеву для вступления в НАТО надо выполнить несколько условий. "Наряду с войной с Россией, - сказал помощник генсека, - Украина сейчас сталкивается с битвой по модернизации своей системы управления. Это очень важная задача. Я не могу указать сейчас на конкретный временной график вступления Украины в НАТО. Мы хотим избежать эскалации нынешней войны до конфронтации между НАТО и Россией. Нужно понять, сможем ли мы определить в условиях ведения войны, достигла ли Украина определенного уровня в своей системе управления. Но вступление в НАТО ей обещано".

"По мере затягивания войны, - признал помощник генсека, - становится все труднее оказывать помощь Украине". Однако он заверил, что предоставление вооружений и денежных средств Киеву будет продолжено.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что настал момент пригласить Украину в НАТО. В конце сентября 2022 года он подписал заявку на вступление в альянс в ускоренном порядке. Позже еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон заявил, что в НАТО Украина не может вступить в условиях военных действий на ее территории. Тем не менее власти Украины ожидали получить приглашение в альянс на его саммите в Вильнюсе в июле этого года. Однако тогда конкретных решений о сроках приглашения Киева принято не было.