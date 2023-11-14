14 ноября, 05:19

Помощник генсека НАТО заявил, что графика вступления Украины в альянс не существует

Дэвид ван Вил отметил, что Киеву необходимо выполнить несколько условий

ТОКИО, 14 ноября. /ТАСС/. Украине обещано вступление в НАТО, однако конкретного графика этого процесса сейчас не существует. В интервью газете Asahi об этом заявил находящийся сейчас в Японии с визитом помощник генерального секретаря Североатлантического альянса Дэвид ван Вил.

Он отметил, что Киеву для вступления в НАТО надо выполнить несколько условий. "Наряду с войной с Россией, - сказал помощник генсека, - Украина сейчас сталкивается с битвой по модернизации своей системы управления. Это очень важная задача. Я не могу указать сейчас на конкретный временной график вступления Украины в НАТО. Мы хотим избежать эскалации нынешней войны до конфронтации между НАТО и Россией. Нужно понять, сможем ли мы определить в условиях ведения войны, достигла ли Украина определенного уровня в своей системе управления. Но вступление в НАТО ей обещано".

"По мере затягивания войны, - признал помощник генсека, - становится все труднее оказывать помощь Украине". Однако он заверил, что предоставление вооружений и денежных средств Киеву будет продолжено.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что настал момент пригласить Украину в НАТО. В конце сентября 2022 года он подписал заявку на вступление в альянс в ускоренном порядке. Позже еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон заявил, что в НАТО Украина не может вступить в условиях военных действий на ее территории. Тем не менее власти Украины ожидали получить приглашение в альянс на его саммите в Вильнюсе в июле этого года. Однако тогда конкретных решений о сроках приглашения Киева принято не было. 

Теги:
Украина
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация