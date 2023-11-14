Врачи Минздрава России осмотрят вторую группу эвакуированных из Газы сограждан

При необходимости им окажут медицинскую помощь

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Врачи Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и медорганизаций министерства осмотрят вторую группу российских граждан, эвакуированных из сектора Газа. При необходимости им окажут медпомощь. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

"По прибытии автобусов с 98 российскими гражданами, прибывшими из сектора Газа, в место дисклокации наших специалистов все они будут осмотрены специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и медицинских организаций министерства. При необходимости им будет оказана медицинская помощь, проведена подготовка к перелету в Москву", - говорится в сообщении.