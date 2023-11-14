14 ноября, 05:39

Дели ждет от Оттавы запрета пропаганды экстремизма и борьбы с подстрекательством к насилию

В Индии считают, что Канада должна "эффективно предотвращать нападения на места, связанные с отправлением религиозных культов и национальными меньшинствами"

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Индии ждут от Канады запрета пропаганды экстремизма и рассчитывают на борьбу с подстрекательством к насилию. Об этом заявил индийский дипломат Мохаммед Хусейн на обзорном заседании Совета ООН по правам человека в Женеве.

"Индия рекомендует Канаде далее укреплять внутреннюю систему предотвращения злоупотребления свободой выражения мнений, подстрекательства к насилию и запретить деятельность групп, пропагандирующих экстремизм", - сказал он, его слова приводятся в опубликованном на сайте ООН заявлении.

В Дели считают, что Оттава должна "эффективно предотвращать нападения на места, связанные с отправлением религиозных культов и национальными меньшинствами, укреплять законодательную и другие меры по борьбе с преступлениями на почве ненависти", сказал Хусейн.

Отношения между Канадой и Индией обострились после того, как Оттава 18 сентября решила выслать одного из старших дипломатов Индии в связи с предположениями о причастности спецслужб этой страны к убийству одного из лидеров сикхской общины Канады.

Во внешнеполитическом ведомстве республики считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют террористам и экстремистам из числа представителей сикхской общины, которые выступают за создание на территории индийского штата Пенджаб независимого государства Халистан. Посольство Индии в Оттаве приостановило выдачу виз. Индийским гражданам также рекомендовали воздерживаться от поездок в Канаду. 

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