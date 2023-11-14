14 ноября, 05:30
Палестино-израильский конфликт

В список для выезда из сектора Газа включили более 550 человек

Среди них граждане Германии, Казахстана, Румынии, Северной Македонии, США и других стран

КАИР, 14 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере 576 иностранцев, лиц с двойным гражданством и палестинцев включены в список для выезда из сектора Газа.

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Его в ночь на вторник опубликовала пограничная служба анклава.

В файле, размещенном на ее странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), числятся, в частности, граждане Германии, Казахстана, Румынии, Северной Македонии, США, Финляндии, подданные Великобритании, Дании, Иордании, Испании и Швеции, а также палестинцы, которые намерены уехать в некоторые из этих стран. 

Теги:
Палестино-израильский конфликт
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