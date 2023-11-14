ЦАХАЛ сообщил, что число покинувших север Газы жителей могло превысить 1 млн человек

Как заявили в Армии обороны Израиля, это "дает наземной операции пространство для маневра при идентификации мест, где укрывается противник"

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. /ТАСС/. Более 1 млн мирных жителей смогли эвакуироваться с начала наземной операции из северных районов сектора Газа. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер.

"Могу сказать, что за разные периоды времени у нас были достаточно большие успехи с тем, что несколько сотен тысяч, а по некоторым оценкам, более 1 млн человек эвакуировались из северных районов и направились на юг", - отметил он.

"Это, конечно, дает наземной операции пространство для маневра при идентификации мест, где укрывается противник", - добавил Лернер. "Несомненно, как могут понять любые современные вооруженные силы, существует значительная проблема при проведении разницы между гражданскими лицами и террористами", - добавил он.

11 ноября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что только за последние три дня город Газа покинули почти 200 тыс. человек. Представитель армии подчеркнул, что мирное население покидает охваченную боями северную часть сектора, где расположен и сам город Газа, "вопреки инструкциям" радикалов из палестинского движения ХАМАС, которые, по версии израильских военных, используют мирное население в качестве живого щита и всячески препятствует его эвакуации.