14 ноября, 06:05

Экс-премьер Японии выступил за присоединение Токио к блоку США, Австралии и Британии

По мнению Таро Асо, включение страны в AUKUS помешает усилению Китая

ТОКИО, 14 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии, экс-премьер Таро Асо выступил за присоединение его страны к партнерству AUKUS в составе Австралии, Великобритании и США, которое предусматривает представление Канберре атомных подлодок и проведение совместных военных разработок. Он выдвинул такую инициативу в ходе выступления в одном из исследовательских австралийских центров, сообщает газета Yomiuri.

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Экс-премьер предложил в случае присоединения Токио изменить название этой группировки с AUKUS на JAUKUS, добавив к нему первую букву английского написания слова "Япония". По его словам, Китай стремится поставить под свой военный контроль всю северо-западную часть Тихого океана по линии между японскими островами Идзу и принадлежащим США островом Гуам. Присоединение Японии к партнерству AUKUS, по мнению экс-премьера, помешает усилению КНР и "во много раз усилит сдерживающую мощь США в Индо-Тихоокеанском регионе".

Партнерство AUKUS было создано в 2021 году. В рамках этой структуры с помощью США и Великобритании Австралия должна построить свою первую атомную субмарину в начале 2040-х годов. Появление у Канберры атомного подводного флота в значительной мере может изменить баланс сил в зоне Тихого океана. В рамках AUKUS предполагается также вести разработки новейших вооружений, включая гиперзвуковые. Белый дом допускал, что это партнерство может быть расширено за счет других союзников США в Европе и Азии. 

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