НАТО усиливает наблюдение за подводной инфраструктурой после инцидентов в Балтийском море

Как сообщили порталу Defense One в альянсе, члены НАТО обмениваются разведывательной информацией о состоянии инфраструктуры

НЬЮ-ЙОРК, 14 ноября. /ТАСС/. НАТО усиливает наблюдение за состоянием подводной инфраструктуры стран организации в связи с повреждениями трубопровода и телекоммуникационных кабелей в Балтийском море в октябре. Об этом порталу Defense One сообщил заместитель командующего объединенными войсками альянса в Норфолке (штат Вирджиния) Тим Генри.

По его словам, объединенное командование консультирует страны альянса по вопросам защиты инфраструктуры в ответ на утечку газопровода Balticconnector и обрыв кабелей между Эстонией и Финляндией, а также Эстонией и Швецией. Члены НАТО обмениваются разведывательной информацией о состоянии инфраструктуры и проверяют, "хватает ли военно-морским силам стран альянса оборудования", чтобы продолжать работу в этой сфере, указал он.

"Есть хорошо отработанные средства, предназначенные для атак на эту инфраструктуру. Некоторые страны обладают возможностью влиять на нее с очень большого расстояния, находясь в другой части мира", - добавил военный.

Как поясняет портал, около 95% всех данных в мире передается по подводным кабелям, самые старые из которых соединяют Соединенные Штаты и Канаду с европейскими странами. Время от времени рыболовецкие и коммерческие суда задевают эти кабели и выводят их из строя. Однако, пишет портал, повреждения подводной инфраструктуры могут быть вызваны преднамеренными действиями, как это, вероятно, произошло с российскими газопроводами "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2".

11 ноября газета The Washington Post опубликовала материал, в котором назвала находящегося в украинском СИЗО полковника ВСУ Романа Червинского координатором подрыва этих морских газопроводов. По данным издания, Червинский "получал приказы от высокопоставленных украинских чиновников", которые докладывали главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. При этом, как пишет WP, операция была организована таким образом, чтобы "держать в неведении Зеленского".