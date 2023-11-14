В ООН сообщили, что на севере Газы работает только одна больница

В ней размещено более 500 человек

ЖЕНЕВА, 14 ноября. /ТАСС/. Все медицинские учреждения в северной части сектора Газа и его столице, кроме больницы "Аль-Ахли", были вынуждены прекратить работу на фоне нехватки топлива и медицинских материалов. Об этом сообщило Управление по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"По имеющимся данным, по состоянию на 13 ноября все больницы в городе Газа и на севере Газы, за исключением одной, не работают из-за отсутствия электроэнергии, медицинских расходных материалов, кислорода, продуктов питания и воды, что усугубляется бомбардировками и боевыми действиями в их окрестностях", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте управления.

По информации УКГВ, больница "Аль-Ахли" в городе Газа остается "единственным медицинским учреждением, способным принимать пациентов". В ней уже размещено более 500 человек.

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис сообщила 10 ноября, что в секторе Газа 20 из 36 больниц пока не функционируют.