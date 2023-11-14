14 ноября, 06:41
Палестино-израильский конфликт

В Израиле считают, что США при угрозе применят авианосцы в Средиземноморье

Как заявил представитель ЦАХАЛ, США не стали бы "играть мускулами", если бы это было не нужно

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уверена, что США готовы задействовать размещенные в восточной части Средиземного моря две авианосные ударные группы в случае появления угрозы. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель израильской армии Питер Лернер.

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"Очевидно, что мы очень благодарны за эту поддержку и присутствие авианосных ударных групп США здесь, в Средиземном море и в регионе. Конечно, это очень хорошо демонстрирует близость отношений между Армией обороны Израиля и ВС США, а также между правительствами двух стран" - сказал он.

"Я бы сказал, что идея о том, что здесь есть более серьезные угрозы, которые необходимо сдерживать, и США выдвинули свои силы, она очень обнадеживает многих израильтян", - добавил Лернер.

По его словам, США не стали бы "играть мускулами", если бы это было не нужно. "Но если им понадобится, они сделают это. В этом заключается та уверенность, которая есть в наших отношениях", - резюмировал официальный представитель Армии обороны Израиля.

В США ранее сообщили об отправке в восточную часть Средиземного моря авианосных ударных групп во главе с авианосцами Dwight D. Eisenhower и Gerald R. Ford в связи с конфликтом вокруг сектора Газа. 

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СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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