Издание "Нейтральный Туркменистан" сообщило, что совместные мероприятия выступают стимулом в укреплении межгосударственных отношений

АШХАБАД, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов принял верительные грамоты нового посла Ирана в Ашхабаде Али Моджтаба Рузбехани, сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан". Глава государства обсудил с дипломатом сотрудничество в энергетике, транспорте и культуре.

Как пишет издание, собеседники отметили динамику наращивания взаимоотношений между странами и подтвердили готовность к углублению сотрудничества в топливно-энергетическом, транспортно-коммуникационном секторах, сферах строительства и сельского хозяйства.

Также одним из ключевых направлений туркмено-иранских отношений стороны назвали культурно-гуманитарное сотрудничество, в основе которого - общность историко-культурных и духовных традиций двух народов. Они отметили, что совместные культурные мероприятия, в частности, Дни культуры, различные выставки выступают мощным стимулом в укреплении межгосударственных отношений.

На встрече Иран был назван одним из значимых партнеров Туркмении в регионе. Посол заверил Бердымухамедова, что приложит все усилия для дальнейшего развития традиционно дружественных связей и вывода их на качественно новый уровень.

В сентябре президент Ирана Эбрахим Раиси выражал надежду, что сотрудничество его страны и Туркмении будет укрепляться в разных сферах. В Ашхабаде 17 ноября откроется выставка промышленных товаров Ирана.