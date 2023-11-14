14 ноября, 07:00,
обновлено 14 ноября, 07:58

В Ереване считают, что расширение миссии ЕС повысит стабильность у границ Армении

В Евросоюзе ранее сообщили о решении усилить миссию в республике

ЕРЕВАН, 14 ноября. /ТАСС/. Увеличение числа наблюдателей гражданской миссии ЕС усилит стабильность на границах Армении. Об этом на брифинге заявил замглавы МИД республики Паруйр Ованнисян.

"Есть решение расширить число наблюдателей, усилить их возможности, что позволит проводить более активную работу, связанную с наблюдением, представлять соответствующие отчеты в Брюссель и государства-члены. Это определенно еще больше укрепит стабильность на наших границах", - отметил он.

Замглавы МИД также добавил, что Ереван приветствует решение Совета министров иностранных дел ЕС начать переговоры с Арменией по либерализации визового режима. "Процесс продвигается. Необходимо, чтобы не было возражений со стороны всех стран. Добиться такого консенсуса сложно. Это очень позитивное развитие. Мы продолжим активно работать с Евросоюзом и его государствами-членами, чтобы максимально ускорить этот процесс", - заявил Ованнисян.

После заседания Совета министров иностранных дел ЕС глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что, учитывая продолжение реформ в стране, ЕС принял решение усилить свою миссию в Армении и провести больше патрулей в чувствительных районах границы. 

Теги:
АрменияБоррель, Жозеп
© Информационное агентство ТАСС
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