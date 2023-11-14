Санду: не поддержавшие проевропейские партии города Молдавии не получат денег ЕС

По словам президента страны, в целом итоги местных выборов "подтвердили поддержку интеграции в ЕС"

КИШИНЕВ, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что населенные пункты страны, не проголосовавшие за кандидатов проевропейских партий на прошедших 5 ноября выборах в местные органы власти, не получат средств из кредитов и грантов, которые предоставляет республике Европейский союз.

"Населенные пункты, которые демонстрируют свою поддержку интеграции в ЕС, должны получать деньги ЕС. Те, кто этого не сделает, получат деньги только из государственного бюджета. Разница должна быть", - сказала Санду в эфире Radio Moldova, комментируя итоги прошедшего голосования, которое показало падение рейтинга ее правящей Партии действия и солидарности (ПДС). Глава Молдавии пояснила, что "деньги ЕС поступают от налогоплательщиков, люди, помимо того, что платят налоги в своих населенных пунктах, дают деньги и нам".

Говоря о результатах правящей партии на выборах, Санду отметила, что "никогда нельзя быть удовлетворенным, всегда можно работать больше, но я уважаю голос граждан". Она добавила, что в целом итоги местных выборов "подтвердили поддержку интеграции в ЕС".

Как показали сказанные ЦИК итоги первого тура выборов, правящая партия потеряла почти половину электората, который проголосовал за нее в 2021 году. Из 36 городов и районов страны ее представители выиграли выборы мэров только в шести, проиграв Кишинев и еще три крупнейших города - Бельцы, Оргеев и Кагул. ПДС не смогла ни в одном из районных советов получить большинство и будет вынуждена создавать коалиции. Хотя эта кампания была достаточно сложной для оппозиции, так как в избирательный период в стране было запрещено вещание шести местных телеканалов, которые предоставляли ей площадку, были заблокированы свыше 50 сайтов. Кроме того, были арестованы десятки активистов разных партий, уголовные дела заведены в отношении руководителей Партии социалистов Республики Молдова, находящейся в процессе ликвидации партии "Шор" и других. Накануне дня тишины Комиссия по чрезвычайным ситуациям аннулировала регистрацию кандидатов партии "Шанс", которые не смогли оспорить это решение.

Наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отметили вмешательство правительства Молдавии в выборы и другие нарушения со стороны власти.