Кулеба подтвердил, что ЕС не передаст Киеву обещанный 1 млн боеприпасов до марта

По словам министра иностранных дел Украины, причиной этой проблемы является "жалкое состояние оборонной промышленности"

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Европейский союз не сможет выполнить план по поставке 1 млн артиллерийских снарядов Киеву до марта 2024 года из-за состояния оборонного производства и бюрократических преград.

Министра попросили прокомментировать публикацию агентства Bloomberg, согласно которой ЕС проинформировал страны-члены, что обязательство предоставить Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года "вряд ли будет выполнено".

"К сожалению, агентство Bloomberg говорит правду. Есть вопросы, и мы, скажем так, много и громко бьем в колокола, - сказал Кулеба в эфире всеукраинского телемарафона. - Я считаю, что причиной этой проблемы является не отсутствие политической воли у Евросоюза поддерживать Украину, такая политическая воля есть, а, скажем так, жалкое состояние оборонной промышленности, способной производить достаточное количество снарядов и складов, и способности заключать внешние контракты. Выяснилось, что очень много препятствий, очень много несинхронизированных вещей, очень много бюрократии".

По его словам, в ЕС уже начали предпринимать определенные шаги для исправления ситуации, но, считает министр, "надо быстрее, надо больше". "Мы очень ценим поддержку Евросоюза, но будем их подгонять", - подчеркнул Кулеба.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники передавало, что Евросоюз, скорее всего, не сможет выполнить обязательства по поставкам 1 млн артснарядов в оговоренные сроки. Отмечается, что по прошествии половины намеченного срока Украине передали лишь около 30% обещанных снарядов.