Израиль объявил четырехчасовую паузу в боевых действиях на юге города Газа

Это позволит оставшимся жителям покинуть город

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля на четыре часа приостановила боевые действия в городе Газа, чтобы дать возможность оставшимся жителям покинуть его. Об этом сообщил пресс-секретарь израильской армии Авихай Эдри.

"Сегодня мы временно приостановим боевые действия в течение дня, а именно с 10:00 до 14:00 (соответствует периоду с 11:00 до 15:00 мск - прим. ТАСС) в районе Дарадж-Туффа (расположен в южной части города Газа - прим. ТАСС)", - написал он на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Эдри также сообщил, что гуманитарный коридор для эвакуации жителей северных областей сектора Газа будет вновь действовать с 09:00 до 16:00 по местному времени (соответствует периоду с 10:00 до 17:00 мск). Маршрут пройдет по дороге Салах эд-Дин на юг анклава. Кроме того, израильские военные предоставят возможность уйти жителям лагеря палестинских беженцев Эш-Шати с 10:00 до 16:00 по местному времени в связи с продолжающимися там боевыми действиями.