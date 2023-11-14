Науседа не объявлял о выдвижении на второй срок, но лидирует в президентском рейтинге

19,3% избирателей готовы поддержать действующего президента Литвы, отмечено в опросе компании Spinter tyrimai

ВИЛЬНЮС, 14 ноября. /ТАСС/. Нынешний президент Литвы Гитанас Науседа лидирует в рейтинге кандидатов на пост, хотя в настоящий момент он не объявлял о намерении баллотироваться на второй срок в мае 2024 года. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведенного компанией Spinter tyrimai по заказу информационного портала Delfi.lt.

"Науседа лидирует в президентском рейтинге. Отдать за него голоса на выборах готовы 19,3% избирателей", - сообщили организаторы опроса.

Вторая позиция за премьер-министром Ингридой Шимоните, которая набрала 10,1%. На третьем месте (8,8%) находится адвокат Игнас Вегеле.

12 ноября стартовала политическая избирательная кампания на президентских выборах. С этого дня партии получили возможность регистрировать в Главизбиркоме своих кандидатов. То же самое касается тех претендентов, которые намерены выставить свои кандидатуры самостоятельно.

О намерении баллотироваться на пост главы государства заявили премьер-министр Ингрида Шимоните, экс-командующий вооруженными силами генерал-лейтенант запаса Валдас Туткус, мэр города Казлу Руда Мантас Варашка, бывший в период пандемии ковида министром здравоохранения Аурелиюс Верига, профессор медицины Эдуардас Вайткус, общественный деятель Антанас Кандротас и бывший заместитель генерального секретаря НАТО Гедримас Еглинскас. Действующий президент, который может претендовать на второй срок, пока по этому вопросу не высказывался.

Президентские выборы состоятся 12 мая 2024 года. Если потребуется второй тур, он пройдет 26 мая.

Опрос проводился с 17 октября по 28 октября. Им были охвачены более 1 тыс. человек.