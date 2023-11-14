14 ноября, 07:40,
обновлено 14 ноября, 07:47

Пашинян не будет участвовать в заседании ОДКБ в Минске

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Александр Патрин/ ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Александр Патрин/ ТАСС

Как сообщили в армянском кабмине, премьер-министр выразил надежду, что партнеры по организации поймут это решение

ЕРЕВАН, 14 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в телефонной беседе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что не будет участвовать на заседании ОДКБ, которое пройдет 23 ноября в Минске. Об этом передает пресс-служба армянского кабмина.

"По инициативе белорусской стороны премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Обсуждены вопросы, связанные с организацией заседания Совета ОДКБ, которое пройдет 23 ноября в Минске. Премьер-министр Пашинян проинформировал президента Белоруссии, что не сможет принять участие в заседании, и выразил надежду, что партнеры по ОДКБ поймут это решение", - отмечается в сообщении. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичАрменияБелоруссияПашинян, Никол Воваевич
© Информационное агентство ТАСС
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