14 ноября, 08:17

Экс-главу КНБ Казахстана Масимова подозревают во взяточничестве

Проводится досудебное расследование

АСТАНА, 14 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана проводят досудебное расследование в отношении бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Карима Масимова по статьям о получении взятки и легализации имущества. Об этом сообщило информационное агентство Казинформ.

"Сообщаем, что в отношении К. Масимова КНБ продолжается досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 208 "Легализация, отмывание денег и иного имущества, полученных преступным путем" и 366 "Получение взятки в особо крупном размере" Уголовного кодекса", - говорится в ответе КНБ Казахстана на запрос агентства.

Отмечено, что осужденный Масимов с санкции прокуратуры доставлен в СИЗО КНБ города Астаны для проведения следственных действий в рамках уголовного дела.

В апреле 2023 года специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны приговорил Масимова к 18 годам лишения свободы. Его признали виновным в государственной измене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий.

Масимов освобожден от должности председателя КНБ указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 5 января 2022 года на фоне беспорядков в стране. 8 января того же года КНБ сообщил о задержании Масимова по подозрению в государственной измене. 

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