14 ноября, 08:18
Палестино-израильский конфликт

МИД КНР заявил об осуждении Пекином удара Израиля по объекту ООН

В ведомстве выразили "глубокие соболезнования в связи с гибелью в ходе текущего конфликта сотрудников" организации

ПЕКИН, 14 ноября. /ТАСС/. Китай осуждает удар Израиля по зданию Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) с сотрудниками ООН в Газе и призывает приложить усилия для обеспечения безопасности представителей организации. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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"Китай глубоко шокирован и осуждает удар по зданию с сотрудниками ООН в Газе, а также выражает глубокие соболезнования в связи с гибелью в ходе текущего конфликта сотрудников ООН. Насилием никогда не добиться безопасности, а применением силы никогда не добиться мира", - отметила официальный представитель МИД КНР.

Мао Нин призвала приложить усилия для эффективного обеспечения безопасности сотрудников ООН в Газе, а также подчеркнула необходимость соблюдения резолюции ГА ООН по палестино-израильскому урегулированию, чтобы не допустить дальнейшей эскалации кризиса.

Ранее в ООН сообщили, что здание БАПОР на юге сектора Газа получило серьезные повреждения в результате обстрелов со стороны Израиля. Пострадавшее здание является одним из более 60 объектов агентства в палестинском анклаве, подвергнувшихся нападению. В настоящий момент в убежищах БАПОР находится не менее 780 тыс. внутренне перемещенных лиц. В результате ударов по объектам агентства не менее 66 беженцев погибли, несколько сотен получили ранения, сообщили в БАПОР. 

Теги:
ПалестинаКитайПалестино-израильский конфликтИзраиль
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