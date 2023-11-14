В Китае назвали стабильные отношения Пекина и Лондона выгодными для обеих сторон

Представитель китайского МИД Мао Нин прокомментировала назначение Дэвида Кэмерона на должность главы британского Форрин оффис

ПЕКИН, 14 ноября. /ТАСС/. Развитие стабильных и взаимовыгодных отношений между Китаем и Великобританией выгодно как Пекину, так и Лондону. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя назначение Дэвида Кэмерона на должность главы МИД королевства.

"Китай и Великобритания являются постоянными членами Совета Безопасности ООН и крупнейшими экономиками мира. Развитие стабильных и взаимовыгодных китайско-британских отношений отвечает фундаментальным интересам двух народов, а также способствует совместному реагированию на глобальные вызовы и международным миру и стабильности", - отметила официальный представитель МИД КНР.

В понедельник утром стало известно о назначении на должность руководителя МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, который больше не является депутатом Палаты общин. Чтобы назначить Кэмерона на высокий пост, премьер-министру Риши Сунаку пришлось представить его к пэрству, сделав членом Палаты лордов. Из-за своего необычного статуса Кэмерон не сможет регулярно отчитываться перед членами Палаты общин, отвечая на вопросы депутатов. Эта процедура будет проходить в Палате лордов.