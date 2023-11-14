Боррель заявил, что у Евросоюза нет "собственного склада боеприпасов" для Украины

Снаряды должны поставить страны сообщества, сказал глава дипслужбы ЕС

БРЮССЕЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Евросоюз не располагает "собственным складом боеприпасов" для Украины, снаряды должны поставить страны сообщества, заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров обороны ЕС.

"Про 1 млн снарядов, мы должны тщательно проанализировать, в какой стадии находятся страны ЕС. У меня нет собственного склада боеприпасов здесь, в Брюсселе", - заявил Боррель в ответ на вопрос, сможет ли Брюссель выполнить свое обещание по поставке Украине 1 млн артиллерийских снарядов до марта 2024 года. Он подчеркнул, что страны ЕС передали Украине свыше 300 тыс. снарядов с военных складов, "эти поставки завершены, с армейских складов трудно получить более". Теперь "это задача стран Евросоюза" произвести необходимое количество боеприпасов и направить их на Украину.

"Теперь это вопрос производства, это вопрос взаимодействия промышленности и стран - членов. Работа идет, но мы хотим понять сегодня, где мы находимся. Нужно помнить, что европейская военная промышленность много экспортирует, до 40%, то есть, это не вопрос недостатка производственных мощностей, это вопрос приоритетов, возможно, нужно перенацелить производство на первый приоритет - поставки Украине", - сказал он.

Отвечая на вопрос, как именно он намерен перенаправлять Киеву уже законтрактованные другими покупателями объемы боеприпасов, Боррель заявил, что "промышленность работает в рыночной среде, возможно, ей надо предоставить лучший рынок сбыта", то есть фактически речь может идти о закупке снарядов для Киева по завышенным ценам.

В конце октября глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил о "неприемлемом росте цен на снаряды", по его словам, на европейском рынке цена на снаряд калибра 155 мм выросла с €2 тыс. до конфликта на Украине до €8 тыс. сейчас. Он добавил, что страны ЕС, предоставляя промышленности новые военные контракты, добивались "расширения производства, а не роста цен".