Глава МИД Латвии признался пранкерам, что помощь Украине "не радует"

Иного выбора "не видно", добавил Кришьянис Кариньш

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признался, что поставляемая помощь Украине "не радует", но иного выбора "не видно".

Вован и Лексус позвонили главе МИД Латвии от лица высокопоставленного африканского чиновника. Запись беседы размещена в Telegram-канале пранкеров.

"Мы помогали им в восстановлении. Мы помогали им оружием. Мы помогали им чем могли. Это гуманитарная помощь, лекарства, все, все. И нас это не радует, но мы не видим выбора", - сказал он.

Комментируя прошедший в Вильнюсе июльский саммит НАТО, Кариньш отметил, что "там все придерживались в основном одних и тех же взглядов и мнений". При этом глава латвийского дипведомства подчеркнул, что, как лидеры стран Европы и НАТО они понимают, что эти события "не закончатся быстро", это будет стоить денег. "Потому что мы все время помогаем украинцам. А в итоге это означает расходование средств на оказание помощи Украине", - резюмировал министр, обращаясь к мнимому "африканскому представителю".

Однако, как поделился Кариньш, несмотря на этот не радующий его аспект именно благодаря НАТО он "не просыпается ночью от беспокойства" из-за так называемой опасности вторжения России в его страну через территорию Белоруссии. "Беларусь от Калининграда отделяет небольшой коридор протяженностью всего около 100 км. Я не просыпаюсь ночью от беспокойства по этому поводу, - сказал глава МИД. - Потому что все мы - Польша, Литва, Латвия, Эстония - входим в состав НАТО. У всех нас есть свои вооруженные силы, и у нас есть армия НАТО, самолеты, танки, солдаты НАТО, постоянно проводятся учения. Благодаря членству в НАТО мы не видим сейчас прямой военной угрозы нашему региону".

Глава МИД Латвии отметил, что его больше беспокоят экономические угрозы для страны, чем военные. "Существующая угроза носит экономический характер, - указал он. - Это цены, в частности на энергоносители, продовольствие и так далее. Это все последствия войны на Украине. Но если Россия победит на Украине, то у нас возникнет большая, большая проблема в Европе".

О саммите НАТО

Саммит НАТО прошел в Вильнюсе 11-12 июля. На встрече генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны - участницы блока сделали "три шага навстречу Украине": было решено не требовать выполнения Плана действий для членства в НАТО, была утверждена многолетняя программа военной помощи Киеву и было одобрено создание Совета Украина - НАТО.

Вместе с тем в оглашенном Столтенбергом итоговом заявлении говорилось, что приглашение в НАТО будет направлено Украине лишь "когда все условия будут выполнены", после достижения согласия между союзниками. При этом сроки не были названы.

Это вызвало негативную реакцию Киева. Президент Владимир Зеленский назвал "беспрецедентным и абсурдным" отсутствие временных рамок для приглашения и членства страны в НАТО. А Кулеба заявил, что не понимает, о каких условиях может идти речь, и отметил, что путь в НАТО для Украины после саммита стал короче, но не стал быстрее.