14 ноября, 08:39
Палестино-израильский конфликт

СМИ: Армия обороны Израиля захватила штаб военной полиции в Газе

Alexi J. Rosenfeld/ Getty Images
© Alexi J. Rosenfeld/ Getty Images

Фотографии с места событий опубликовали несколько израильских изданий

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. Израильские СМИ заявили, что военнослужащие Армии обороны Израиля захватили штаб военной полиции в Газе. Они прикрепили фотографии, на которых израильские военные запечатлены в данном учреждении.

Кадры с предполагаемым взятием штаба публикуют такие издания, как The Times of Israel и Yedioth Ahronoth, а также гостелерадиокомпания Kan. На фотографиях запечатлены израильские военные, которые позируют с флагом Израиля и знаменем бригады "Голани" (пехотная бригада, дислоцирована в Северном военном округе) на фоне эмблемы военной полиции анклава.

"На фото показаны солдаты из бригады "Голани" ЦАХАЛ в здании штаба военной полиции Газы после того, как взяли этот объект", - говорится в подписи к кадрам в публикации The Times of Israel. Издание отмечает, что у него нет информации о том, когда были сделаны эти снимки.

Данные фотографии появились на следующий день после того, как в понедельник СМИ обнародовали фотографии, на которых запечатлены военнослужащие Армии обороны Израиля в помещении законодательного совета палестинской организации ХАМАС в Газе. С собой они взяли и развернули три флага Израиля и знамя "Голани". Как отмечала газета The Jerusalem Post, до военных действий в этом зале свои заседания проводили законодатели ХАМАС.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильские военные наблюдают утрату контроля палестинского радикального движения ХАМАС над севером сектора Газа и бегство сторонников организации в южную часть анклава. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация