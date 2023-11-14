СМИ: Армия обороны Израиля захватила штаб военной полиции в Газе

Фотографии с места событий опубликовали несколько израильских изданий

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. Израильские СМИ заявили, что военнослужащие Армии обороны Израиля захватили штаб военной полиции в Газе. Они прикрепили фотографии, на которых израильские военные запечатлены в данном учреждении.

Кадры с предполагаемым взятием штаба публикуют такие издания, как The Times of Israel и Yedioth Ahronoth, а также гостелерадиокомпания Kan. На фотографиях запечатлены израильские военные, которые позируют с флагом Израиля и знаменем бригады "Голани" (пехотная бригада, дислоцирована в Северном военном округе) на фоне эмблемы военной полиции анклава.

"На фото показаны солдаты из бригады "Голани" ЦАХАЛ в здании штаба военной полиции Газы после того, как взяли этот объект", - говорится в подписи к кадрам в публикации The Times of Israel. Издание отмечает, что у него нет информации о том, когда были сделаны эти снимки.

Данные фотографии появились на следующий день после того, как в понедельник СМИ обнародовали фотографии, на которых запечатлены военнослужащие Армии обороны Израиля в помещении законодательного совета палестинской организации ХАМАС в Газе. С собой они взяли и развернули три флага Израиля и знамя "Голани". Как отмечала газета The Jerusalem Post, до военных действий в этом зале свои заседания проводили законодатели ХАМАС.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильские военные наблюдают утрату контроля палестинского радикального движения ХАМАС над севером сектора Газа и бегство сторонников организации в южную часть анклава.